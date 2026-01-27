Proslava Svetog Save u Srbiji i protest hora Karlovačke gimnazije zbog prisustva političara

Proslava Svetog Save u Srbiji i protest hora Karlovačke gimnazije zbog prisustva političara

Hor Karlovačke gimnazije demonstrativno je napustio proslavu zbog prisustva predsednika opštine iz Srpske napredne stranke.

Sveti Sava, prvi srpski arhiepiskop, prosvetitelj i utemeljivač srpske crkve i školstva, obeležava se 27. januara kao jedan od najvažnijih praznika u Srbiji. On je začetnik srpske srednjovekovne književnosti, zakonodavac i zaštitnik prosvetnih ustanova. Proslave se održavaju širom Srbije i regiona, uključujući svetosavske akademije i školske priredbe. RTS N1 Info Sputnik Euronews

U školama se Savindan obeležava kao školska slava, često bez nastave, uz priredbe i sečenje slavskog kolača. Ovaj običaj je bio ukinut 1945. godine, ali je obnovljen i danas ima poseban značaj u obrazovnom sistemu Srbije. Ozon Glas juga

Tokom proslave u Karlovačkoj gimnaziji hor je demonstrativno napustio svečanu salu zbog prisustva predsednika Opštine Sremski Karlovci, Dražena Đurđića iz Srpske napredne stranke, koga smatraju nepoželjnom osobom zbog napada na učenike u prethodnom periodu. Hor je potom nastavio pevanje Himne Svetom Savi i drugih pesama u dvorištu, gde su im se pridružili i drugi učenici. Radio 021 N1 Info Nova Nedeljnik Vreme NIN Insajder

