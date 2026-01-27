Proslava Svetog Save u Srbiji i protest hora Karlovačke gimnazije zbog prisustva političara

Naslovi.ai pre 52 minuta

Hor Karlovačke gimnazije demonstrativno je napustio proslavu zbog prisustva predsednika opštine iz Srpske napredne stranke.

Sveti Sava, prvi srpski arhiepiskop, prosvetitelj i utemeljivač srpske crkve i školstva, obeležava se 27. januara kao jedan od najvažnijih praznika u Srbiji. On je začetnik srpske srednjovekovne književnosti, zakonodavac i zaštitnik prosvetnih ustanova. Proslave se održavaju širom Srbije i regiona, uključujući svetosavske akademije i školske priredbe. RTS N1 Info Sputnik Euronews

U školama se Savindan obeležava kao školska slava, često bez nastave, uz priredbe i sečenje slavskog kolača. Ovaj običaj je bio ukinut 1945. godine, ali je obnovljen i danas ima poseban značaj u obrazovnom sistemu Srbije. Ozon Glas juga

Tokom proslave u Karlovačkoj gimnaziji hor je demonstrativno napustio svečanu salu zbog prisustva predsednika Opštine Sremski Karlovci, Dražena Đurđića iz Srpske napredne stranke, koga smatraju nepoželjnom osobom zbog napada na učenike u prethodnom periodu. Hor je potom nastavio pevanje Himne Svetom Savi i drugih pesama u dvorištu, gde su im se pridružili i drugi učenici. Radio 021 N1 Info Nova Nedeljnik Vreme NIN Insajder