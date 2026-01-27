Studentski skup "Znanje je moć" danas u Beogradu

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Studentski skup "Znanje je moć" danas u Beogradu

Studenti u blokadi beogradskih fakulteta, danas, 27. januara održaće protest pod nazivom "Znanje je moć".

Okupljanje je ispred Pravnog fakulteta od 17.10 časova. Potom će se okupljeni uputiti ka zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, gde će zvanični deo skupa početi u 18 časova. "Vreme je da vratimo veru u obrazovanje i stručnost i da ih ponovo postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice", poručili su studenti. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Studenti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Studentski skup Znanje je moć danas ispred zgrade Rektorata

Studentski skup Znanje je moć danas ispred zgrade Rektorata

Danas pre 43 minuta
Studenti pozvali na skup – Znanje je moć, danas ispred zgrade Rektorata

Studenti pozvali na skup – Znanje je moć, danas ispred zgrade Rektorata

Danas pre 38 minuta
Poznati novi detalji studentskog skupa „Znanje je moć“

Poznati novi detalji studentskog skupa „Znanje je moć“

Nedeljnik pre 43 minuta
Ovo je plan današnjeg studentskog protesta ispred Rektorata: Predviđena i šetnja do Hrama Svetog Save, pozivaju roditelje da…

Ovo je plan današnjeg studentskog protesta ispred Rektorata: Predviđena i šetnja do Hrama Svetog Save, pozivaju roditelje da povedu i decu

Nova pre 1 sat
Studentski skup "Znanje je moć" danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

Studentski skup "Znanje je moć" danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

RTV pre 3 minuta
Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne…

Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne službenike

Nova pre 3 minuta
Danas je Sveti Sava, školska slava

Danas je Sveti Sava, školska slava

Gradski portal 018 pre 3 minuta
Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Naissus info pre 3 minuta
Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Nova pre 3 minuta