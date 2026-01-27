Studentski skup "Znanje je moć" danas u Beogradu

Studenti u blokadi beogradskih fakulteta, danas, 27. januara održaće protest pod nazivom "Znanje je moć".

Okupljanje je ispred Pravnog fakulteta od 17.10 časova. Potom će se okupljeni uputiti ka zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, gde će zvanični deo skupa početi u 18 časova. "Vreme je da vratimo veru u obrazovanje i stručnost i da ih ponovo postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice", poručili su studenti.