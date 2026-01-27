Pavle Nikolić MVP 16. kola ABA lige

RTS pre 3 sata
Pavle Nikolić MVP 16. kola ABA lige

Košarkaš Borca iz Čačka Pavle Nikolić proglašen je za najkorisnijeg igrača 16. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Borac je u 16. kolu na svom terenu savladao Krku rezultatom 71:69, a Nikolić je meč završio sa 27 poena, 12 skokova, dve ukradene lopte i jednom blokadom. Na terenu je proveo nešto više od 33 minuta i ostvario indeks korisnosti 39. Čačanski tim se trenutno nalazi na šestom mestu tabele grupe A ABA lige sa učinkom od pet pobeda i devet poraza.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Lukin šou protiv Bikova – za istoriju (VIDEO)

Lukin šou protiv Bikova – za istoriju (VIDEO)

Vesti online pre 35 minuta
Razbio Krku, pa pokupio vredno priznanje! Pavle Nikolić je MVP 16. kola ABA lige!

Razbio Krku, pa pokupio vredno priznanje! Pavle Nikolić je MVP 16. kola ABA lige!

Kurir pre 1 sat
MVP priznanje AdmiralBet ABA lige otišlo u Čačak

MVP priznanje AdmiralBet ABA lige otišlo u Čačak

Sportske.net pre 1 sat
Briljantna sezona košarkaškog bisera iz Čačka: Pavle Nikolić MVP kola ABA lige

Briljantna sezona košarkaškog bisera iz Čačka: Pavle Nikolić MVP kola ABA lige

Morava info pre 2 sata
Luka Dončić oborio moćan rekord! Slovenac na neverovatan način ušao u istoriju i pitanje je da li će neko moći da bude bolji…

Luka Dončić oborio moćan rekord! Slovenac na neverovatan način ušao u istoriju i pitanje je da li će neko moći da bude bolji

Kurir pre 2 sata
Čačansko čudo od deteta: Nikolić je MVP!

Čačansko čudo od deteta: Nikolić je MVP!

Hot sport pre 3 sata
(VIDEO) Nestvarno zakucavanje – pogledajte reakciju Dončića

(VIDEO) Nestvarno zakucavanje – pogledajte reakciju Dončića

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaČačakBorčaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Stefan Mitrović postigao dogovor sa Partizanom

Stefan Mitrović postigao dogovor sa Partizanom

Danas pre 10 minuta
Tragedija u Rumuniji: Poginulo najmanje sedmoro navijača PAOK

Tragedija u Rumuniji: Poginulo najmanje sedmoro navijača PAOK

Sport klub pre 9 minuta
Užasna tragedija u Rumuniji, poginuli navijači PAOK-a

Užasna tragedija u Rumuniji, poginuli navijači PAOK-a

Nova pre 9 minuta
Teška saobraćajna nesreća kod Temišvara: Poginulo sedam navijača PAOK-a

Teška saobraćajna nesreća kod Temišvara: Poginulo sedam navijača PAOK-a

Euronews pre 9 minuta
Jeziva tragedija! U stravičnoj nesreći poginulo sedam navijača paoka! Krenuli na gostovanje u Francusku, pa stradali na surov…

Jeziva tragedija! U stravičnoj nesreći poginulo sedam navijača paoka! Krenuli na gostovanje u Francusku, pa stradali na surov način! Isplivali detalji užasa

Kurir pre 10 minuta