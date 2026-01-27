Pavle Nikolić MVP 16. kola ABA lige

Košarkaš Borca iz Čačka Pavle Nikolić proglašen je za najkorisnijeg igrača 16. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Borac je u 16. kolu na svom terenu savladao Krku rezultatom 71:69, a Nikolić je meč završio sa 27 poena, 12 skokova, dve ukradene lopte i jednom blokadom. Na terenu je proveo nešto više od 33 minuta i ostvario indeks korisnosti 39. Čačanski tim se trenutno nalazi na šestom mestu tabele grupe A ABA lige sa učinkom od pet pobeda i devet poraza.