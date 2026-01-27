Srednji kurs dinara za evro 117,4073 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4073 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak je jači za 0,1 odsto i iznosi 98,8277 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,8 odsto u odnosu na period pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,3 odsto, a od početka godine za 1,1 odsto.