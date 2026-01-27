Na današnji dan, 27. januar

Šabačke novosti pre 31 minuta
Na današnji dan, 27. januar
Na današnji dan, dogodilo se: 1235. U Trnovu, u Bugarskoj umro je Sava Nemanjić (Sveti Sava), utemeljivač Srpske pravoslavne crkve, države i školstva. Godine 1219. izdejstvovao je autokefalnost SPC, a njegova dela „Nomokanon“ (1220) i „Sinodik pravoslavlja“ (1221) postali su pravni i duhovni stubovi srpske državnosti. Njegovom zaslugom osnovani su književni i školski centri u manastirima. Mošti Svetog Save sahranjene su maja 1237. u manastiru Mileševa, a otomanske
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Umrli Sveti Sava i Đuzepe Verdi, oslobođen Aušvic, proglašena nezavisnost Grčke

Na današnji dan: Umrli Sveti Sava i Đuzepe Verdi, oslobođen Aušvic, proglašena nezavisnost Grčke

Radio 021 pre 26 minuta
Na današnji dan, 27. januar

Na današnji dan, 27. januar

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BugarskaSveti SavaSPC

Regioni, najnovije vesti »

Na današnji dan: Umrli Sveti Sava i Đuzepe Verdi, oslobođen Aušvic, proglašena nezavisnost Grčke

Na današnji dan: Umrli Sveti Sava i Đuzepe Verdi, oslobođen Aušvic, proglašena nezavisnost Grčke

Radio 021 pre 26 minuta
Danas bez isključenja električne energije

Danas bez isključenja električne energije

Glas Šumadije pre 26 minuta
Havarijska isključenja vode za danas

Havarijska isključenja vode za danas

Glas Šumadije pre 11 minuta
Suvo sa sunčanim periodima, u Šapcu do devet stepeni

Suvo sa sunčanim periodima, u Šapcu do devet stepeni

Šabačke novosti pre 1 minut
Na današnji dan, 27. januar

Na današnji dan, 27. januar

Šabačke novosti pre 31 minuta