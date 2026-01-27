Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajinu

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajinu

Američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajini i ostaje duboko uključen u taj proces, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je rekla da Tramp trenutno nema zakazanih telefonskih razgovora sa ruskim ili ukrajinskim liderima, preneo je Rojters. Trilateralni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine biće nastavljeni u nedelju 1. februara u Abu Dabiju, javio je portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. Najteža tačka tokom razgovora američke, ruske i ukrajinske delegacije u Abu Dabiju u petak i subotu bilo je teritorijalno pitanje, a između
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Brazil: Poplava u zoni rudnika kompanije Vale izazvala ekološku štetu

Brazil: Poplava u zoni rudnika kompanije Vale izazvala ekološku štetu

Politika pre 3 sata
Ruskim diplomatama ograničeno putovanje unutar EU

Ruskim diplomatama ograničeno putovanje unutar EU

Politika pre 2 sata
Bela kuća: Tramp ne želi da vidi da su ljudi ubijeni na ulicama

Bela kuća: Tramp ne želi da vidi da su ljudi ubijeni na ulicama

Telegraf pre 2 sata
(Video) Vojni sud u Rusiji prvi put otkrio istinu o najvećem ruskom gubitku! Objavu su odmah povukli, ali bilo je prekasno

(Video) Vojni sud u Rusiji prvi put otkrio istinu o najvećem ruskom gubitku! Objavu su odmah povukli, ali bilo je prekasno

Blic pre 4 sati
Bukti rat između Orbana i Zelenskog: Premijer Mađarske optužio Ukrajinu za mešanje u izbore: "Uputili su nam uvrede i…

Bukti rat između Orbana i Zelenskog: Premijer Mađarske optužio Ukrajinu za mešanje u izbore: "Uputili su nam uvrede i pretnje!" (video)

Blic pre 3 sata
Madurovoj naslednici pukao film? Javno izjavila da joj je "dosta" naređenja iz Vašingtona

Madurovoj naslednici pukao film? Javno izjavila da joj je "dosta" naređenja iz Vašingtona

Telegraf pre 3 sata
Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Danas pre 4 sati

Ključne reči

UkrajinaRojtersBela kućaRusijaUjedinjeni Arapski EmiratiDonald TrampAbu DabisadRat u Ukrajinivolodimir zelenskisjedinjene američke države

Najnovije vesti »

Nokian Tyres Betula - koncept pneumatika napravljenog od ostataka brezove kore

Nokian Tyres Betula - koncept pneumatika napravljenog od ostataka brezove kore

Auto magazin pre 27 minuta
Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Kurir pre 23 minuta
Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajinu

Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajinu

Telegraf pre 22 minuta
Veliki dani za srpski boks na Zlatiboru

Veliki dani za srpski boks na Zlatiboru

Telegraf pre 12 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima

RTV pre 1 sat