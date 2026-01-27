Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajinu

Američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajini i ostaje duboko uključen u taj proces, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je rekla da Tramp trenutno nema zakazanih telefonskih razgovora sa ruskim ili ukrajinskim liderima, preneo je Rojters. Trilateralni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine biće nastavljeni u nedelju 1. februara u Abu Dabiju, javio je portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. Najteža tačka tokom razgovora američke, ruske i ukrajinske delegacije u Abu Dabiju u petak i subotu bilo je teritorijalno pitanje, a između