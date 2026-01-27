Obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sa posebnim osvrtom na stradanje Roma
Telegraf pre 25 minuta | Telegraf.rs/A.N
Koliko zapravo znamo o stradanju Roma u Holokaustu?
Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, 27. januar, obeležava se širom sveta u znak sećanja na dan kada je 1945. godine Crvena armija oslobodila nacistički logor Aušvic–Birkenau. Danas se zvanično prisećamo šest miliona ubijenih Jevreja, ali i miliona žrtava iz drugih progonjenih zajednica – među kojima su i Romi, čije je stradanje decenijama ostajalo u senci. Istoričari podsećaju da je genocid nad Romima – koji Romi često nazivaju Porajmos ili Murdaripen –