Obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sa posebnim osvrtom na stradanje Roma

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/A.N
Obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sa posebnim osvrtom na stradanje Roma

Koliko zapravo znamo o stradanju Roma u Holokaustu?

Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, 27. januar, obeležava se širom sveta u znak sećanja na dan kada je 1945. godine Crvena armija oslobodila nacistički logor Aušvic–Birkenau. Danas se zvanično prisećamo šest miliona ubijenih Jevreja, ali i miliona žrtava iz drugih progonjenih zajednica – među kojima su i Romi, čije je stradanje decenijama ostajalo u senci. Istoričari podsećaju da je genocid nad Romima – koji Romi često nazivaju Porajmos ili Murdaripen –
