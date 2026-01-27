Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Španski fudbaler Serhio Ramos postigao je preliminarni dogovor o kupovini Fudbalskog kluba Sevilja, prenosi Marka.

Kako se navodi, Ramos je sa fudbalskim holdingom "Five Eleven Capital" poslao ponudu za kupovinu Sevilje, koja iznosi oko 400 miliona evra. Ramos (39) je fudbalsku karijeru počeo u Sevilji, a trenutno je slobodan igrač nakon raskida ugovora sa Monterejom. Još nije poznato da li će potpisivati za novi klub ili će okončati karijeru, želja mu je nedavno bila da pokuša da odigra i Svetsko prvenstvo 2026. godine. On je tokom karijere igrao još i za Real Madrid i Pari
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Kurir pre 51 minuta
Selta dovela pojačanje pred Zvezdu

Selta dovela pojačanje pred Zvezdu

Telegraf pre 2 sata
Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Danas pre 6 sati
Bakićevi prijatelji izgurali ubici auto i pomogli mu da napusti mesto zločina: Novi detalji jezivog ubistva fudbalera: Ubica…

Bakićevi prijatelji izgurali ubici auto i pomogli mu da napusti mesto zločina: Novi detalji jezivog ubistva fudbalera: Ubica sa sobom poveo i psa, evo kako ih je prevario

Blic pre 6 sati
"Uhvatila sam ga u prevari" Barbara Bobak na Blic poligrafu otkrila sve o aferi bivšeg dečka: Progovorila i o Dari Bubamari i…

"Uhvatila sam ga u prevari" Barbara Bobak na Blic poligrafu otkrila sve o aferi bivšeg dečka: Progovorila i o Dari Bubamari i nabacivanju fudbalera (video)

Blic pre 6 sati
Radnički danas startovao: Bilo je i lepo i tužno! Ima velike nade i optimizma, mladosti, ali...

Radnički danas startovao: Bilo je i lepo i tužno! Ima velike nade i optimizma, mladosti, ali...

Plus online pre 1 dan
Od ivice ambisa do stabilnog evropskog pretendenta! Fikret Međedović o preporodu kluba: Rasim Ljajić je ključna figura naše…

Od ivice ambisa do stabilnog evropskog pretendenta! Fikret Međedović o preporodu kluba: Rasim Ljajić je ključna figura naše stabilnosti

IndeksOnline pre 1 dan

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoReal MadridMadridSevilja

Najnovije vesti »

Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Kurir pre 26 minuta
Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Kurir pre 51 minuta
Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Politika pre 46 minuta
Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Telegraf pre 26 minuta
Biznis klima u Nemačkoj stagnira u januaru: Indeks ostao na 87,6 poena, bez naznaka oporavka privrede

Biznis klima u Nemačkoj stagnira u januaru: Indeks ostao na 87,6 poena, bez naznaka oporavka privrede

Telegraf pre 51 minuta