Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Španski fudbaler Serhio Ramos postigao je preliminarni dogovor o kupovini Fudbalskog kluba Sevilja, prenosi Marka.

Kako se navodi, Ramos je sa fudbalskim holdingom "Five Eleven Capital" poslao ponudu za kupovinu Sevilje, koja iznosi oko 400 miliona evra. Ramos (39) je fudbalsku karijeru počeo u Sevilji, a trenutno je slobodan igrač nakon raskida ugovora sa Monterejom. Još nije poznato da li će potpisivati za novi klub ili će okončati karijeru, želja mu je nedavno bila da pokuša da odigra i Svetsko prvenstvo 2026. godine. On je tokom karijere igrao još i za Real Madrid i Pari