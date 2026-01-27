Veliki dani za srpski boks na Zlatiboru

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Veliki dani za srpski boks na Zlatiboru

Bokserski reprezentativci Srbije već 17. dan se nalaze na opštefizičkim pripremama na Zlatiboru.

Dan ranije sa pripeemama su završili juniori i kadeti, dok će seniori i omladinci ostati na okupu sve do 31. januara. Pripremama je zadovoljan i predsednik BSS Nenad Borovčanin, kao i legende boksa Mirko Puzović, Ljubiša Simić, Milivoje Labudović i Velimir Jevtić, koju su posetili reprezentativce. Sa 60 boksera svih uzrasnih kategorija od početka studiozno i s puno strasti rade Milan Piperski (selektor seniora), Jevgenij Kobcev (prvi trener seniora), Jevgenij
