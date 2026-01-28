Skup podrške profesorima Medicinskog fakulteta u Beogradu – solidarnost protiv represije

Beta pre 1 sat

Ispred beogradskog Medicinskog fakulteta su se okupili studenti, profesori i javne ličnosti sa zahtevom da dva profesora te visokoškolske ustanove budu reizabrani u to zvanje, a sekretarka fakulteta vraćena na posao.

Na skupu je rečeno da je izborno veće prihvatilo zahtev da na dnevni red sednice bude stavljen i reizbor profesora Miloša Bajčetića i Dušana Škiljevića.

Okupljeni su naveli da se još ne zna da li će veće imati kvorum za odlučivanje, niti kakav će biti ishod glasanja, ako do njega danas dođe.

Profesorka Vesna Bjegović je kazala da to što je reizbor dvojice profesora na dnevnom redu izbornog veća predstavlja dokaz da solidarnost daje rezultat, te napomenula da je to samo jedan korak do pobede, odnosno njihovog reizbora.

Kazala je da ta dva profesora apsolutno ispunjavaju sve uslove za reizbor te ukazala da su i omiljeni među studentima i da su ih uvek podržavali.

"Nisu oni jedini, naša sekretarka Marija Radovanović već je dobila otkaz od strane nametnute uprave", kazala je ona.

Prema njenim rečima, nepravda prema Mariji Radovanović nije njen lični problem, jer pokazuje šta može da se dogodi svakom ko ne pristaje da ćuti.

Sednica izbornog veća treba uskoro da počne, a nekoliko stotina okupljenih je i dalje ispred zgrade fakulteta, javio je reporter Bete.

Oni skandiraju "Ne damo Mariju" i "Pumpaj" , a nose parole kojima se podržavaju studentski zahtevi i kritikuje vlast.

Studente i kolege Medicinskog fakulteta podržala je i profesorka beogradskog Biološkog fakulteta Biljana Stojković.

Ona je za agenciju Beta ocenila da to što se dešava dvojici profesora Medicinskog fakulteta koji su podržali studente u blokadi predstavlja represiju od strane vlasti koja, kako je kazala, sada pojedinačno cilja ljude.

"Kako nama sada izgleda to je da na svakom fakultetu, u odnosu na svaki pojedinačni slučaj, režim traži različite načine kako će te ljude izbaciti sa univerziteta", kazala je ona.

Stojković je ukazala, u tom kontekstu, na slučaj novosadske profesorke Jelene Kleut, te ocenila da je na beogradskom Medicinskom fakultetu "nešto malo drugačija situacija".

"Traže neke polupravne, a zapravo ilegalne načine da bi svakom slučaju pojedinačno pristupili (...), a još nisu našli način da sistemski urede to otpuštanje profesora", kazala je Stojković.

Navela je da podršku zaslužuje i sekretarka Medicinskog fakulteta Marija Radovanović koja je dobila otkaz, te ocenila da je "režimu lakše da se obračuna sa nenastavnim kadrovima".

"Sa profesorima im je ipak malo teže, tu režim mora da se snalazi, ali ovde (ispred Medicinskog fakulteta) je okupljeno dosta ljudi koji znaju u čemu je stvar i podržavaju svoje kolege", kazala je ona.

Prema njenim rečima, osim što izražavaju solidarnost s kolegama okupljeni se bore i za autonomiju Univerziteta.

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su ranije da je dvojici profesora onemogućen reizbor u zvanje, čime je direktno doveden u pitanje njihov radni odnos na fakultetu.

(Beta, 28.01.2026)