Studenti Medicinskog: Usvojeni reizbori dvojice profesora posle pritiska javnosti

Izborno veće Medicinskog fakulteta reizabralo je danas profesore Miloša Bajčetića i Dušana Škiljevića u nastavnička zvanja.

Studenti Medicinskog u blokadi napisali su na mreži "X" da su "reizbori posle pritiska javnosti usvojeni". To su profesori koji ispunjavaju sve uslove za pozitivan izveštaj zakonite komisije i koji zaslužuju da budu izabrani u nastavnička zvanja, istakla je nešto ranije na skupu podrške ispred Medicinskog fakulteta njihova koleginica Vesna Bjegović. Reizbori profesora Bajčetića i Škiljevića su posle pritiska javnosti usvojeni na Izbornom veću! ❤️ Prema navodima