Skupština usvojila set pravosudnih, takozvanih Mrdićevih zakona

Beta pre 44 minuta

 Skupština Srbije usvojila je danas set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Te zakone je podržalo 138 poslanika, dok je protiv njih bilo 37.

Svi amandmani koje je predložila opozicija su odbijeni.

Tokom višednevne rasprave poslanici vlasti branili su izmene i dopune pravosudnih zakona tvrdeći da će doprineti efikasnosti i pravičnosti u radu sudskih instanci.

Predstavnici opozicionih stranaka tvrdili su da je suština izmena da vlast ostvari veću kontrolu nad pravosuđem i smanji objektivnost u funkcionisanju javnih tužilaštava.

Mrdić je krajem prošle godine u Skupštinu uputio predloge izmena i dopuna Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama.

Poslanici će danas glasati o još 20 drugih zakonskih predloga i odluka.

(Beta, 28.01.2026)

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaSNS

