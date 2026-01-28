Obustava rada zbog "Mrdićevih zakona"?!

Sindikat sudske vlasti pozvao je danas sudije i tužioce da odmah stupe u obustavu rada kako bi odbranili nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava, nakon što je Skupština usvojila Mrdićeve zakone.

Sindikat sudske vlasti upozorio je javnost da je po hitnom postupku usvojen set pravosudnih zakona koji nisu prošli javnu raspravu i nisu dostavljeni na mišljenje Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva, iako je to zakonska obaveza. - Ovakva procedura predstavlja grubo kršenje osnovnih standarda demokratskog zakonodavnog postupka i direktan udar na ustavni princip podele vlasti - navode. Iz Sindikata ističu i da je došlo vreme za konkretne akcije, pošto