Usvojeni Mrdićevi zakoni: Šta to znači za pravosuđe i da li će sve izmene moći da budu sprovedene

Insajder pre 6 sati
Nakon višednevnih spekulacija, predlozi izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS-a Uglješa Mrdić na kraju su i usvojeni u Narodnoj skupštini. Izmene, kojima su se protivili Visoki savet tužilaštva i Visoki savet sudstva, kao i niz strukovnih organizacija, će dovesti do bitnih promena u funkconisanju pravosuđa. Ipak, rasplet događaja u pravosudnim savetima otvara temu – da li će biti moguće sprovesti sve ono što je predviđeno ovim zakonskim izmenama?

Od momenta kada su izmene zakona ušle u skupštinsku proceduru bilo je jasno da ne postoji nikakva prepreka njihovom usvajanju. Ipak, u javnosti su postojale spekulacije da će u poslednjem trenutku predlozi da budu povučeni iz procedure, zbog izrazito negativne reakcije na navedene izmene. Do toga nije došlo. Skupština je u efikasnom maniru, na sednici koja nije trajala ni sat vremena, usvojila sve tačke dnevnog reda, uključujući i pet predloga izmena koje je
