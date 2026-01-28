"Obdukcija je naložena, pozivamo javnost da se uzdrži od iznošenja neosnovanih tvrdnji." Oglasio se MUP povodom smrti S.D. (58) u Novom Pazaru

Blic pre 2 sata
"Obdukcija je naložena, pozivamo javnost da se uzdrži od iznošenja neosnovanih tvrdnji." Oglasio se MUP povodom smrti S.D…
Policijska uprava u Novom Pazaru apeluje na javnost da se uzdrži od spekulacija u vezi sa smrću S.D Incident se dogodio 30. oktobra u jednom ugostiteljskom objektu zbog narušavanja reda i mira Povodom navoda i spekulacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa smrću S.D., Policijska uprava u Novom Pazaru apeluje na javnost da se "uzdrži od iznošenja neosnovanih tvrdnji i proizvoljnih tumačenja u vezi sa postupanjem policijskih službenika". Dana 30. oktobra prošle
MUP se oglasio o smrti Novopazarca posle hapšenja

Danas pre 2 sata
(Foto, video) Ušao u suprotan smer, udario audi, pa tojotu, pa se i bmw zakucao u njih! Totalni haos kod Subotice, auto…

Blic pre 1 sat
Automobil zgužvan do neprepoznatljivosti, petoro povređenih. Stravična saobraćajka kod Subotice, delovi svuda po putu: Ušao u…

Blic pre 45 minuta
(Video) Prve slike stravične nesreće kod Subotice: Od automobila ostao samo komad metala, vozač ušao u suprotan smer: više…

Blic pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Lančani sudar na auto-putu kod Bačke Topole, petoro povređenih prevezeno u subotičku bolnicu

Danas pre 2 sata