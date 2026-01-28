(Video) Drama u Hjustonu! NASA avion prinudno sleteo "na stomaku": Vatra i dim na sve strane

Blic pre 1 sat
Avion WB-57F NASA agenacije je prinudno sleteo na aerodrom Elington usled tehničkog kvara Do incidenta je došlo u utorak oko 11:30 časova po lokalnom vremenu pri čemu niko nije povređen Istraživački avion NASA-e, model WB-57F, izvršio je prinudno sletanje na aerodrom Elington u Hjustonu u utorak ujutru.

Letelica je sletela bez izvučenog stajnog trapa zbog mehaničkog kvara, ogrebavši trupom pistu. Incident se dogodio oko 11:30 časova po lokalnom vremenu. Prema rečima direktora avijacije Hjustonskog aerodroma, Džima Ščesnijaka, i portparolke NASA-e, Betani Stivens, kvar je rezultirao takozvanim „sletanjem sa uključenom opremom“. Video lokalne televizijske stanice KHOU zabeležio je trenutak kada je avion proklizao niz pistu 17R–35L, uz varnice, plamen i gust dim koji
Aerodrom

