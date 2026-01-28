Profesor Erik Gordi upoređuje dešavanja u SAD sa bivšom Jugoslavijom i stavovima Radomira Konstantinovića: „Potrebno je da širimo istinu“

Erik Gordi, profesor političke i kulturne sociologije na Univerzitetskom koledžu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu, u svom najnovijem videu koji je podelio sa redakcijom Danasa razmatra dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). “Tokom prošle godine, otkako je jedna osoba preuzela funkciju predsednika Sjedinjenih Država, videli ste preuzimanje, i u mnogim slučajevima, uništavanje institucija, posebno institucija osmišljenih da pomognu i informišu