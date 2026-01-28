Pejović krišom došao kod Amidžića: Bežao iz lifta od medija, a na proslavi i sin pevača kog niko nije očekivao

Ognjen Amidžić postao je otac po treći put, a sada je u jednom beogradskom restoranu upriličio proslavu povodom rođenja ćerkice kojoj su on i supruga Mina dali ime Lola.

Ponosni otac se, uprkos lošijem zdravstvenom stanju, oglasio na mrežama pokazavši naslednicu, a čestitke nisu izostale. Inače, na gala proslavi pozvan je i veliki broj estradnjaka, a među prvima su pristigli Isak Šabanović, Nadežda Biljić sa suprugom, Brekskvica, Bojana Lazić, a interesantno je i da su pojedinci pokušali da se sakriju od medija. Aco Pejović je pokušao da "šmugne" iz lifta, međutim, ipak nije promakao budnom oku našeg reportera. Takođe, jedan od