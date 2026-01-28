Švedska razmišlja o promeni valute

Nakon ulaska u NATO pre gotovo dve godine, Švedskom, osim snega, ove zime provejavaju i razmišljanja o uvođenju evra.

Ipak, put do promene valute je dug, a vladajuća koalicija za početak najavljuje analizu prednosti i mana takvog poteza. Posle Bugarske, koja je evro uvela 1. januara ove godine, činilo se da budućnost širenja evrozone barem privremeno nema perspektivu. Međutim, švedska ministarka finansija Elizabet Svanteson je tokom rasprave u parlamentu najavila otvaranje debate o uvođenju evra, piše RTS. "Potrebna je obimna analiza prednosti i mana, među kojima je i razmatranje