‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC
Hilari Klinton je optužila administraciju američkog predsednika Donalda Trampa za „zataškavanje“ dokumenata u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. „Objavite sve, ovo je sporo“, rekla je bivša državna sekretarka SAD i nekadašnja predsednička kandidatkinja u intervjuu BBC-ju u Berlinu, gde je prisustvovala godišnjem Svetskom forumu. Na ove i slične kritike, Bela kuća odgovara da su objavljivanjem miliona dokumenata iz slučaja Džefri Epstin već
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bivša državna sekretarka Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" u slučaju Epstajn

Bivša državna sekretarka Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" u slučaju Epstajn

Newsmax Balkans pre 17 minuta
'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

NIN pre 1 sat
‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

Južne vesti pre 1 sat
'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

BBC News pre 1 sat
'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

Radio 021 pre 1 sat
"Izbacite sva dokumenta, skrećete pažnju sa trampa" Hilari Klinton optužila administraciju SAD da krije informacije o pedofilu…

"Izbacite sva dokumenta, skrećete pažnju sa trampa" Hilari Klinton optužila administraciju SAD da krije informacije o pedofilu Epstajnu

Blic pre 1 sat
Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za zataškavanje dokumenata o Džefriju Epstinu

Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za zataškavanje dokumenata o Džefriju Epstinu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Hilari KlintonBBCBela kućaBerlinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U Ženevi počela druga runda indirektnih nuklearnih pregovora Irana i SAD

U Ženevi počela druga runda indirektnih nuklearnih pregovora Irana i SAD

RTV pre 17 minuta
Moskva u kontaktu sa kupcima ruske nafte, ali Kijev komplikuje situaciju ucenama protiv Mađarske

Moskva u kontaktu sa kupcima ruske nafte, ali Kijev komplikuje situaciju ucenama protiv Mađarske

Sputnik pre 17 minuta
Kurt Volker: Zašto Putin ne prihvata mir i kako Zapad pokušava da ga primora na ustupke

Kurt Volker: Zašto Putin ne prihvata mir i kako Zapad pokušava da ga primora na ustupke

NIN pre 17 minuta
Umro Džesi Džekson, vođa pokreta za građanska prava i bivši predsednički kandidat u SAD

Umro Džesi Džekson, vođa pokreta za građanska prava i bivši predsednički kandidat u SAD

Blic pre 12 minuta
Masovna pucnjava u Americi tokom školske utakmice. Ima mrtvih, broje se ranjeni: Deca trčala da bi spasila živote

Masovna pucnjava u Americi tokom školske utakmice. Ima mrtvih, broje se ranjeni: Deca trčala da bi spasila živote

Blic pre 17 minuta