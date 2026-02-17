'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

NIN pre 2 sata  |  Džesika Parker - BBC
'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC
Hilari Klinton je optužila administraciju američkog predsednika Donalda Trampa za "zataškavanje" dokumenata u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. "Objavite sve, ovo je sporo", rekla je bivša državna sekretarka SAD i nekadašnja predsednička kandidatkinja u intervjuu BBC-ju u Berlinu, gde je prisustvovala godišnjem Svetskom forumu. Na ove i slične kritike, Bela kuća odgovara da su objavljivanjem miliona dokumenata iz slučaja Džefri Epstin već
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" Epstajnovih dosijea: "Sporo im to ide"

Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" Epstajnovih dosijea: "Sporo im to ide"

B92 pre 39 minuta
Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" Epstinovih fajlova

Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" Epstinovih fajlova

Euronews pre 44 minuta
Bivša državna sekretarka Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" u slučaju Epstajn

Bivša državna sekretarka Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" u slučaju Epstajn

Newsmax Balkans pre 1 sat
‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

Južne vesti pre 2 sata
'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

BBC News pre 2 sata
‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

‘Tramp zataškava slučaj Epstin’: Hilari Klinton za BBC

Danas pre 2 sata
'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

'Tramp zataškava slučaj Epstin': Hilari Klinton za BBC

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Hilari KlintonBBCBela kućaBerlinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Šmihalj: Rusija napala energetsku infrastrukturu u 12 regiona Ukrajine

Šmihalj: Rusija napala energetsku infrastrukturu u 12 regiona Ukrajine

RTV pre 34 minuta
U Ženevi počela druga runda indirektnih nuklearnih pregovora Irana i SAD

U Ženevi počela druga runda indirektnih nuklearnih pregovora Irana i SAD

RTV pre 14 minuta
Druga runda pregovora SAD i Irana počela u Ženevi: Analitičari smatraju da je sporazum i dalje dostižan

Druga runda pregovora SAD i Irana počela u Ženevi: Analitičari smatraju da je sporazum i dalje dostižan

Nedeljnik pre 9 minuta
Tramp: Biću indirektno uključen u pregovore SAD i Irana

Tramp: Biću indirektno uključen u pregovore SAD i Irana

Newsmax Balkans pre 34 minuta
Počeli posredni pregovori SAD i Irana

Počeli posredni pregovori SAD i Irana

Danas pre 34 minuta