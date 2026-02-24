Stravične vesti nakon pada aviona hitne pomoći! Svi putnici poginuli, pilot izgubio kontakt sa kontrolom letenja (foto)

Nesreća se dogodila ubrzo nakon poletanja iz Rančija za Nju Delhi Tela svih žrtava pronađena su na mestu nesreće i predata su nadležnim za identifikaciju i obdukciju Cela sedmočlana posada ambulantnog aviona je poginula kada se letelica srušila u blizini Simarije u okrugu Čatra, u indijskoj državi Džarkand, dok je bila na putu za Nju Delhi iz Rančija, saopštila je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo (DGCA). Nesreća se dogodila ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u