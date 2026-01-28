Novosadska policija uhapsila državljanina Crne Gore i zaplenila mu više od 60 kg marihuane

NoviSad.com pre 9 minuta
Novosadska policija uhapsila državljanina Crne Gore i zaplenila mu više od 60 kg marihuane

Novi Sad – Novosadska policija je u saradnji sa graničnom uhapsila M.

D. (26), državljanina Crne Gore, zbog trgovine drogom. foto: MUP Pretresom automobila koji je vozio osumnjičeni, prilikom ulaska na teritoriju Srbije na Graničnom prelazu Jabuka, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su, u specijalno izgrađenom prostoru, 112 paketa sa 61,5 kilograma marihuane. M. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će biti priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Užicu.
