Tramp: Kuba će uskoro propasti, više ne dobijaju naftu iz Venecuele

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će „Kuba uskoro propasti”, navodeći da Venecuela, nekada glavni snabdevač ostrva naftom, od nedavno ne šalje naftu ili novac Kubi. „Kuba će uskoro propasti. Kuba je zaista nacija koja je veoma blizu propasti. Znate, dobijali su novac iz Venecuele. Dobijali su naftu iz Venecuele. Više je ne dobijaju”, rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters. Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel izjavio je početkom