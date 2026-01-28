Još jedna armada na zadatku

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Još jedna armada na zadatku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da još jedna „armada“ američkih vojnih brodova plovi ka Iranu.

On je na skupu u američkoj saveznoj državi Ajova rekao i da se nada da će Iran pristati na sporazum, prenose mediji. „Još jedna prelepa armada se lepo kreće ka Iranu upravo sada, videćemo“, izjavio je Tramp. Dan ranije, udarna grupa nosača aviona “USS Abraham Linkoln” raspoređena je na Bliski istok zbog tenzija izazvanih nasilnim protestima u Iranu, saopštila je Centralna komanda SAD.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Sprema se udar?! Amerika poslala dodatnu armadu, nosač aviona prešao na "režim duhova", borbeni avioni se spremaju za misiju…

Sprema se udar?! Amerika poslala dodatnu armadu, nosač aviona prešao na "režim duhova", borbeni avioni se spremaju za misiju: "Čim utihnu, to nije dobro"

Blic pre 29 minuta
Tramp: Kuba će uskoro propasti

Tramp: Kuba će uskoro propasti

Danas pre 1 sat
Tramp: Kuba će uskoro propasti, više ne dobijaju naftu iz Venecuele

Tramp: Kuba će uskoro propasti, više ne dobijaju naftu iz Venecuele

Politika pre 2 sata
Tramp: Lepa armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Tramp: Lepa armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Sputnik pre 2 sata
Tramp: Kuba će uskoro propasti, više ne dobijaju naftu iz Venecuele

Tramp: Kuba će uskoro propasti, više ne dobijaju naftu iz Venecuele

NIN pre 2 sata
Armada prešla u "ghost mode" i nastala je mrtva tišina FOTO/VIDEO

Armada prešla u "ghost mode" i nastala je mrtva tišina FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Tramp izdao udarno naređenje: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Tramp izdao udarno naređenje: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokDonald Trampvestisvetsad

Svet, najnovije vesti »

Tramp najavio deeskalaciju u Minesoti nakon dva ubistva

Tramp najavio deeskalaciju u Minesoti nakon dva ubistva

Beta pre 10 minuta
(VIDEO) Starmer i 60-člana delegacija stigli u Peking: Ovo su ključne stvari o odnosima Kine i Britanije

(VIDEO) Starmer i 60-člana delegacija stigli u Peking: Ovo su ključne stvari o odnosima Kine i Britanije

Danas pre 35 minuta
Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 meseci zatvora zbog korupcije

Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 meseci zatvora zbog korupcije

BBC News pre 35 minuta
Preko 1000 mrtvih za 24 sata: Najkrvavija još uvek zona odgovornosti Grupe Centar

Preko 1000 mrtvih za 24 sata: Najkrvavija još uvek zona odgovornosti Grupe Centar

Pravda pre 14 minuta
(FOTO) U Beloj kući okačena fotografija Trampa i Putina

(FOTO) U Beloj kući okačena fotografija Trampa i Putina

N1 Info pre 22 minuta