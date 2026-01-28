Još jedna armada na zadatku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da još jedna „armada“ američkih vojnih brodova plovi ka Iranu.

On je na skupu u američkoj saveznoj državi Ajova rekao i da se nada da će Iran pristati na sporazum, prenose mediji. „Još jedna prelepa armada se lepo kreće ka Iranu upravo sada, videćemo“, izjavio je Tramp. Dan ranije, udarna grupa nosača aviona “USS Abraham Linkoln” raspoređena je na Bliski istok zbog tenzija izazvanih nasilnim protestima u Iranu, saopštila je Centralna komanda SAD.