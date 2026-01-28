Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Svaka dva dana korisnici moraju jednim klikom da pošalju potvrdu da su živi. Ako to ne urade, aplikacija o tome obaveštava njihove kontakte

Mobilna aplikacija pomalo nemilosrdnog, grubog naziva „ Jesi li mrtav?“ nedavno je postala izuzetno popularna u Kini. Njena funkcija je jednostavna: svaka dva dana korisnici moraju jednim klikom da pošalju potvrdu da su živi. Ako to ne urade na svakih 48 sati, aplikacija obaveštava njihove kontakte koji mogu dalje da reaguju i provere status korisnika. U aplikaciji nema motivacionih citata, praćenja različitih funkcija, od srčanog ritma do kvaliteta sna, nema ni