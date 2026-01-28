Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Radar pre 16 minuta  |  Ana Martinoli
Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Svaka dva dana korisnici moraju jednim klikom da pošalju potvrdu da su živi. Ako to ne urade, aplikacija o tome obaveštava njihove kontakte

Mobilna aplikacija pomalo nemilosrdnog, grubog naziva „ Jesi li mrtav?“ nedavno je postala izuzetno popularna u Kini. Njena funkcija je jednostavna: svaka dva dana korisnici moraju jednim klikom da pošalju potvrdu da su živi. Ako to ne urade na svakih 48 sati, aplikacija obaveštava njihove kontakte koji mogu dalje da reaguju i provere status korisnika. U aplikaciji nema motivacionih citata, praćenja različitih funkcija, od srčanog ritma do kvaliteta sna, nema ni
Otvori na radar.rs

Kina »

(Foto) Stravičan ruski napad! Voz u kom je bilo 200 ljudi usijan u plamenu, ima mrtvih! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je…

(Foto) Stravičan ruski napad! Voz u kom je bilo 200 ljudi usijan u plamenu, ima mrtvih! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je terorizam"

Blic pre 2 sata
Sat sudnjeg dana bliže ponoći nego ikad

Sat sudnjeg dana bliže ponoći nego ikad

Danas pre 2 sata
"Nakon doručka nisam ostavio nikakav bakšiš, a onda je konobar uradio ovo" Momak podelio fotku računa iz restorana i šokirao…

"Nakon doručka nisam ostavio nikakav bakšiš, a onda je konobar uradio ovo" Momak podelio fotku računa iz restorana i šokirao sve (foto)

Blic pre 3 sata
Ruski dronovi pogodili voz sa civilima! Zelenski: U njemu bilo više od 200 ljudi, ima mrtvih! (foto)

Ruski dronovi pogodili voz sa civilima! Zelenski: U njemu bilo više od 200 ljudi, ima mrtvih! (foto)

Kurir pre 1 sat
Sporazum Evropske unije i Indije – alternativa Kini?

Sporazum Evropske unije i Indije – alternativa Kini?

Danas pre 9 sati
Odgovor Trampu: EU i Indija potpisali sveobuhvatan trgovinski sporazum

Odgovor Trampu: EU i Indija potpisali sveobuhvatan trgovinski sporazum

Vreme pre 11 sati
Sporazum Evropske unije i Indije – alternativa Kini?

Sporazum Evropske unije i Indije – alternativa Kini?

NIN pre 12 sati
Kina »

Ključne reči

Kina

Zabava, najnovije vesti »

Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Radar pre 16 minuta
Veliki šef se hitno oglasio: Odmah nastala drama u Eliti 9: Evo šta je saopšteno učesnicima (video)

Veliki šef se hitno oglasio: Odmah nastala drama u Eliti 9: Evo šta je saopšteno učesnicima (video)

Blic pre 21 minuta
Janjuš priznao da koristi nedozvoljene supstance Šokirao usred emisije: "Idem stalno u tu zemlju, pa se tamo tako opustim"…

Janjuš priznao da koristi nedozvoljene supstance Šokirao usred emisije: "Idem stalno u tu zemlju, pa se tamo tako opustim", evo šta konzumira

Blic pre 1 sat
"Najlepša žena na planeti" Sanja Kužet istakla struk i pozira zavodljivo, poruke pljušte: Voditeljka se snima iz svih uglova…

"Najlepša žena na planeti" Sanja Kužet istakla struk i pozira zavodljivo, poruke pljušte: Voditeljka se snima iz svih uglova (foto)

Blic pre 51 minuta
Zašto Japanci sede na toaletu okrenuti unapred: razlog je iznenađujući, ali ima smisla.

Zašto Japanci sede na toaletu okrenuti unapred: razlog je iznenađujući, ali ima smisla.

Blic pre 46 minuta