Kad zagusti – svi pevaju

Inverzno perverzno je da umesto u političkim emisijama, sve češće gostujete u zabavnim – s pevaljkama i estradnim zvezdama. Sudeći po tim inverznim perverzijama, eto uskoro i festivala – na kojem će se pojaviti cela srpska vlada! Propevaće i ko nikad nije

Inverzno perverzno je – da je stigla 2026. – a da ste još na vlasti. Inverzno perverzno je da ste obojenu revoluciju pobedili, a revolucija još uvek plamti. Inverzno perverzno je, da vam je Ćacilend sve do nedavno, bio skup univerzitetskih građana – s bogatim kriminalnim dosijeima, a zatvori prepuni skromne i čestite dece – fakultetski obrazovane, koje ste nemilice tukli i osuđivali. Inverzno perverzno je i da ste vi i kadija i sudija. Inverzno perverzno je da sve