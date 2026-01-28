Kad zagusti – svi pevaju

Radar pre 16 minuta  |  Biljana Willimon
Kad zagusti – svi pevaju

Inverzno perverzno je da umesto u političkim emisijama, sve češće gostujete u zabavnim – s pevaljkama i estradnim zvezdama. Sudeći po tim inverznim perverzijama, eto uskoro i festivala – na kojem će se pojaviti cela srpska vlada! Propevaće i ko nikad nije

Inverzno perverzno je – da je stigla 2026. – a da ste još na vlasti. Inverzno perverzno je da ste obojenu revoluciju pobedili, a revolucija još uvek plamti. Inverzno perverzno je, da vam je Ćacilend sve do nedavno, bio skup univerzitetskih građana – s bogatim kriminalnim dosijeima, a zatvori prepuni skromne i čestite dece – fakultetski obrazovane, koje ste nemilice tukli i osuđivali. Inverzno perverzno je i da ste vi i kadija i sudija. Inverzno perverzno je da sve
Otvori na radar.rs

Radar »

Da li se krug zatvara

Da li se krug zatvara

Radar pre 15 minuta
Trampov tupavi imperijalizam

Trampov tupavi imperijalizam

Radar pre 16 minuta
Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Radar pre 16 minuta
Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Jesi li mrtav?– aplikacija koja život svodi na preživljavanje

Radar pre 16 minuta
Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Radar pre 15 minuta
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Kad zagusti – svi pevaju

Kad zagusti – svi pevaju

Radar pre 16 minuta
(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana…

(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana živi na brodu izolovan od sveta

Blic pre 11 minuta
Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Radar pre 15 minuta
(Video) Vozači, oprez! Pojavili se veliki odroni na ovim deonicama u Srbiji: Put neprohodan, ekipe na terenu

(Video) Vozači, oprez! Pojavili se veliki odroni na ovim deonicama u Srbiji: Put neprohodan, ekipe na terenu

Blic pre 46 minuta
Penzionerka Gorica iz Mirijeva je kupila toster preko interneta: Kada ga je otvorila, sačekalo je nešto čemu se nije nadala…

Penzionerka Gorica iz Mirijeva je kupila toster preko interneta: Kada ga je otvorila, sačekalo je nešto čemu se nije nadala (video)

Blic pre 46 minuta