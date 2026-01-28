Trampov tupavi imperijalizam

Spoljnopolitički avanturizam šefa Bele kuće potcrtava njegovo prekoračenje ovlašćenja, korumpiranost i spremnost da ugađa kleptokratskim i autokratskim režimima. Neki bi možda savetovali strpljenje pre nego što se donese definitivni zaključak o njegovoj strategiji. To bi bila greška

Američko zarobljavanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura očito je ohrabrilo predsednika Donalda Trampa, koji je nakon toga krenuo da vojnom silom preti Kubi, Kolumbiji i – dok sredinom januara nije snizio ton – Iranu. Još zloslutnije, otvorio je mogućnost nasilnog zauzimanja Grenlanda, samoupravne teritorije pod suverenitetom Danske, starog američkog saveznika iz NATO. Preduzme li nešto po pitanju Grenlanda, NATO će biti razbijen, a bezbednost Sjedinjenih