Marta Kos o novim pravosudnim zakonima: Korak nazad na putu Srbije ka EU

Radio 021 pre 13 minuta  |  Beta
Marta Kos o novim pravosudnim zakonima: Korak nazad na putu Srbije ka EU

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je današnje "glasanje Skupštine Srbije za ograničavanje nezavisnosti pravosuđa ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka EU".

"U vreme velikog napretka u proširenju, kada Crna Gora i Albanija brzo napreduju, Srbija rizikuje da krene u suprotnom smeru. To nije ono što želimo", dodala je ona u poruci na platformi Iks (X). Evropska komisija (EK) je takođe ocenila da bi set pravosudnih zakona koje je Skupština Srbije danas usvojila, mogli bi predstavljati "značajan korak unazad" na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Na konferenciji za medije portparol EU Gijom Mersije je rekao da će se proceniti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Marta Kos: Usvajanje izmena pravosudnih zakona ozbiljan korak unazad na evropskom putu Srbije

Marta Kos: Usvajanje izmena pravosudnih zakona ozbiljan korak unazad na evropskom putu Srbije

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Marta Kos: Izglasavanje zakona o ograničenju nezavisnosti pravosuđa korak unazad na evropskom putu Srbije

Marta Kos: Izglasavanje zakona o ograničenju nezavisnosti pravosuđa korak unazad na evropskom putu Srbije

Insajder pre 1 sat
Grub faul EU: Marta Kos bi da menja pravosudne zakone Srbije

Grub faul EU: Marta Kos bi da menja pravosudne zakone Srbije

Sputnik pre 33 minuta
Marta Kos: Glasanje o novim pravosudnim zakonima - korak nazad na putu Srbije ka EU

Marta Kos: Glasanje o novim pravosudnim zakonima - korak nazad na putu Srbije ka EU

Beta pre 2 sata
Marta Kos: Zbog glasanja Narodne skupštine Srbija rizikuje da uspori na evropskom putu

Marta Kos: Zbog glasanja Narodne skupštine Srbija rizikuje da uspori na evropskom putu

Blic pre 1 sat
Marta Kos: Glasanje o novim pravosudnim zakonima – korak nazad na putu Srbije ka EU

Marta Kos: Glasanje o novim pravosudnim zakonima – korak nazad na putu Srbije ka EU

Serbian News Media pre 2 sata
Kos: Izglasavanje „Mrdićevih zakona“ korak unazad na putu ka EU

Kos: Izglasavanje „Mrdićevih zakona“ korak unazad na putu ka EU

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaSkupština SrbijeEUAlbanijaEvropska komisijaSrbija i EU

Svet, najnovije vesti »

(Foto) Napad je sve bliži, Trampu stigao odgovor zbog kog će buknuti požar! "Branićemo se kao nikad do sada, protraćio si…

(Foto) Napad je sve bliži, Trampu stigao odgovor zbog kog će buknuti požar! "Branićemo se kao nikad do sada, protraćio si milijarde i živote"

Blic pre 13 minuta
Grinpis osudio nastavak trgovine nuklearnom energijom između Francuske i Rusije

Grinpis osudio nastavak trgovine nuklearnom energijom između Francuske i Rusije

Danas pre 28 minuta
Trampova prva godina uzdrmala Ameriku i ostatak sveta: Kako da se Srbija postavi u naredne tri godine

Trampova prva godina uzdrmala Ameriku i ostatak sveta: Kako da se Srbija postavi u naredne tri godine

Danas pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Rubio: Opšti sporazum za Ukrajinu postignut; Orban: Kijev prešao granicu, Mađarska meta danima

UKRAJINSKA KRIZA: Rubio: Opšti sporazum za Ukrajinu postignut; Orban: Kijev prešao granicu, Mađarska meta danima

RTV pre 3 minuta
Guverner Bundesbanka: Njemačke zlatne rezerve sigurne u New Yorku i nema razloga za njihovo vraćanje

Guverner Bundesbanka: Njemačke zlatne rezerve sigurne u New Yorku i nema razloga za njihovo vraćanje

SEEbiz pre 8 minuta