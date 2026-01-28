Marta Kos o novim pravosudnim zakonima: Korak nazad na putu Srbije ka EU

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je današnje "glasanje Skupštine Srbije za ograničavanje nezavisnosti pravosuđa ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka EU".

"U vreme velikog napretka u proširenju, kada Crna Gora i Albanija brzo napreduju, Srbija rizikuje da krene u suprotnom smeru. To nije ono što želimo", dodala je ona u poruci na platformi Iks (X). Evropska komisija (EK) je takođe ocenila da bi set pravosudnih zakona koje je Skupština Srbije danas usvojila, mogli bi predstavljati "značajan korak unazad" na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Na konferenciji za medije portparol EU Gijom Mersije je rekao da će se proceniti