Putevi Srbije: Blokirano 20 graničnih prelaza

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da su, prema informacijama Uprave granične policije, izlazi i ulazi u Srbiju za teretna motorna vozila blokirani na 20 graničnih prelaza.

Blokirani su granični prelazi Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Ribarci, Mokranje, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap, Preševo i Prohor Pčinjski. Podsetimo, granične prelaze sa državama Evropske unije (EU) blokirali su 26. januara vozači kamiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije u znak protesta zbog pooštrene procedure za ulazak u Šengenski