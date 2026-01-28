Putevi Srbije: Blokirano 20 graničnih prelaza

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Putevi Srbije: Blokirano 20 graničnih prelaza

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da su, prema informacijama Uprave granične policije, izlazi i ulazi u Srbiju za teretna motorna vozila blokirani na 20 graničnih prelaza.

Blokirani su granični prelazi Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Ribarci, Mokranje, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap, Preševo i Prohor Pčinjski. Podsetimo, granične prelaze sa državama Evropske unije (EU) blokirali su 26. januara vozači kamiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije u znak protesta zbog pooštrene procedure za ulazak u Šengenski
Radovanović (PKS): EK sutra objavljuje novu strategiju, prevoznici bi mogli da dobijaju specijalne vize

Insajder pre 31 minuta
Radovanovic: Region je paralisan, ugroženi su lanci snabdevanja. Srbija u riziku da dnevno izgubi 60 miliona evra

Bloomberg Adria pre 21 minuta
Srbija gubi 55 miliona evra dnevno zbog blokada kamiona: Sutra vizna strategija (video)

Blic pre 16 minuta
Šteta i do 60 miliona evra dnevno: EU najavljuje specijalne vize za vozače, u petak objavljuje novu strategiju

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Rešenje za vozače na vidiku? Evropska komisija sutra predstavlja novu strategiju za kamiondžije, mogli bi dobiti specijalne…

Kurir pre 6 minuta
Prevoznici iz BiH: Nećemo prekinuti blokadu granica dok ne dobijemo pravedne uslove rada u Šengenu

Serbian News Media pre 1 sat
Prevoznici blokirali 20 graničnih prelaza

Pravda pre 1 sat
Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaPreševoMakedonijaEUBačkaBačka PalankaŠengenPutevi SrbijeHorgošBatrovciKelebijaSeverna MakedonijaŠid

Amazon otpušta 16.000 radnika

Danas pre 11 minuta
Toms: Nemačka isporučuje Ukrajini 33 mobilne toplane

Insajder pre 21 minuta
Radovanović (PKS): EK sutra objavljuje novu strategiju, prevoznici bi mogli da dobijaju specijalne vize

Insajder pre 31 minuta
Radovanovic: Region je paralisan, ugroženi su lanci snabdevanja. Srbija u riziku da dnevno izgubi 60 miliona evra

Bloomberg Adria pre 21 minuta
Juhas: Znanjem i inovacijama razvijamo poljoprivredu Vojvodine

RTV pre 41 minuta