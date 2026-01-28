Dan za glasanje u Narodnoj skupštini danas od 10 sati

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas u 10 sati o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Poslanici će glasati o predlozima zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmeni Zakona o sudijama. Glasaće se i o odlukama koje se odnose na utvrđivanje Krunidbenih insignija kralja Petra Prvog