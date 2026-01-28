Đedović: Pitanje NIS-a biće rešeno kad se potpiše ugovor između MOL-a i Gaspromnjefta, Srbija će kupiti još pet odsto akcija u NIS-u

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Đedović: Pitanje NIS-a biće rešeno kad se potpiše ugovor između MOL-a i Gaspromnjefta, Srbija će kupiti još pet odsto akcija u…

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će pitanje NIS-a biti rešeno tek nakon zvaničnog potpisivanja kupoprodajnog ugovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta, kao i da će Srbija kupovinom dodatnih pet odsto akcija u kompaniji steći mogućnost da kontroliše određene odluke u poslovanju NIS-a.

Ministarka je navela da je pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, ostalo da ga američki OFAK odobri, ali i da Srbija i Mađarska potpišu međudržavni sporazum. "Nije gotovo dok nije gotovo", rekla je Đedović Handanović za TV K1. Srbija je u pregovorima o prodaji NIS-a uspela da dogovori povećanje vlasničkog udela za pet odsto, a ministarka kaže da će to državi omogućiti da utiče na usvajanje startegije razvoja kompanije, prodaju ćerki firmi i povećanje kapitala u
Ključne reči

Aleksandar VučićMađarskaMOL

