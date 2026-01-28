Vetrovito, ponegde sa udarima olujne jačine, prolazna kiša krajem dana

RTV pre 6 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Ujutru se očekuje ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja može da se zadrži duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Tokom dana uslediće postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Duvaće umeren i jak vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 na zapadu Srbije. U Novom Sadu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa kišom. Duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni
Novosadski osnovci dočekali drugare s Kosmeta „Svim srcem za osmeh deteta“: 40 učenika iz Velike Foče, Orahovca i Goraždevca boraviće u Novom Sadu do 2. februara (video)

Dnevnik pre 1 sat
(Video) „Uspon Srbije u XIX veku“ predavanje istoričara Milovana Balabana na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 2 sata
(Video) „Marija Terezija“ predavanje istoričara dr Miloša Savina na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 2 sata
Mićin posetio više obrazovnih ustanova na Savindan: Znanje je temelj uspešnog društva

Telegraf pre 3 sata
U Novom Sadu obeležena školska slava - Sveti Sava, čestitka gradonačelnika

RTV pre 3 sata
Prvo ovogodišnje izdanje Novosadskog noćnog bazara u petak

NoviSad.com pre 3 sata
Umesto rekonstrukcije – potpuno nov stadion Novi Sad planira arenu po UEFA standardima

Dnevnik pre 4 sati

Vetrovito, ponegde sa udarima olujne jačine, prolazna kiša krajem dana

RTV pre 6 minuta
Novosadski osnovci dočekali drugare s Kosmeta „Svim srcem za osmeh deteta“: 40 učenika iz Velike Foče, Orahovca i Goraždevca boraviće u Novom Sadu do 2. februara (video)

Dnevnik pre 1 sat
Sveti Sava proslavljen u OŠ „Bora Stanković“ u Guberevcu

Jugmedia pre 1 sat
Mesečni horoskop za februar 2026. godine

Moj Novi Sad pre 3 sata
(Video) „Uspon Srbije u XIX veku“ predavanje istoričara Milovana Balabana na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 2 sata