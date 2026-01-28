Vetrovito, ponegde sa udarima olujne jačine, prolazna kiša krajem dana

NOVI SAD - Ujutru se očekuje ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja može da se zadrži duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Tokom dana uslediće postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Duvaće umeren i jak vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 na zapadu Srbije. U Novom Sadu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa kišom. Duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni