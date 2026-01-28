Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

KAKVO iznenađenje!

Tanjug/AP Posle četvrtfinala Rolan Garosa, Aleksandra Krunić i Ana Danilina izbacile su prve nosioce i u četvrtfinalu Australijan opena. I tada, kao i sada, to su Kateržinja Sinjijakova i Tejlor Taunzend, a konačni rezultat glasio je – 6:2, 3:6, 6:0. Srpkinja i Kazahstanka odigrale su sjajan prvi set. Napravile su dva brejka za 2:1, pa 5:2, izgubile su samo tri poena na svoj servis i dominantno došle do seta i vođstva u meču. Foto: Profimedia Nastavile su u istom