Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Večernje novosti pre 2 sata
Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

KAKVO iznenađenje!

Tanjug/AP Posle četvrtfinala Rolan Garosa, Aleksandra Krunić i Ana Danilina izbacile su prve nosioce i u četvrtfinalu Australijan opena. I tada, kao i sada, to su Kateržinja Sinjijakova i Tejlor Taunzend, a konačni rezultat glasio je – 6:2, 3:6, 6:0. Srpkinja i Kazahstanka odigrale su sjajan prvi set. Napravile su dva brejka za 2:1, pa 5:2, izgubile su samo tri poena na svoj servis i dominantno došle do seta i vođstva u meču. Foto: Profimedia Nastavile su u istom
Muzeti predao meč na set do trijumfa - Đoković u polufinalu!

RTV pre 1 sat
Moskovljanke u polufinalu Australijan opena!

Sputnik pre 2 sata
Ribakina i Pegula u polufinalu Australijan opena

Radio sto plus pre 2 sata
Bravo! Srpkinja napravila senzaciju u Melburnu! Krunić se plasirala u polufinale Australijan opena - sa Danilinom je izbacila…

Kurir pre 3 sata
Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Mondo pre 3 sata
Đoković u klubu 1.400: Novak proslavio jubilej na Australijan openu, samo su dvojica legendi ispred njega

Telegraf pre 3 sata
AO: Krunić i Danilina izbacile prve nosioce!

Sport klub pre 4 sati
Novak Đoković u polufinalu Australijan opena, Muzeti predao meč zbog povrede

Insajder pre 31 minuta
Krunić i Danilina pobedile prve nosioce i plasirale se u polufinale Australijan opena

Danas pre 31 minuta
Zašto je Albert Rijera bio nedostižan za Zvezdu, Dinamo, Spartak, a nije za Ajntraht?

Sportske.net pre 11 minuta
Muzeti predao meč, Đoković u polufinalu Australijan opena

Danas pre 31 minuta
Đoković: Bio sam na putu kući, Muzeti je zaslužio da bude na mom mestu

Danas pre 31 minuta