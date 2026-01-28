Đoković u klubu 1.400: Novak proslavio jubilej na Australijan openu, samo su dvojica legendi ispred njega

Najbolji teniser planete ikada, Novak Đoković, započeo je svoj pohod na polufinale Australijan opena protiv Italijana Lorenca Musetija u sredu ujutru, te je tom prilikom zvanično upisao svoj 1.400. meč na ATP turu! Ovaj neverovatan jubilej svrstava ga na treće mesto večne liste po broju odigranih mečeva u Open eri.

Novak je sada u društvu u kojem su samo još dvelegende: Rodžer Federer, koji drži rekord sa 1.526 mečeva, i Džimi Konors sa 1.428. S obzirom na to kako Novak izgleda na terenu, jasno je da je Konors sledeći kojeg će Srbin "skinuti" sa liste, dok Federerov rekord... Nije moglo biti simboličnije mesto za ovaj jubilej. Australijan open je Novakov "dnevni boravak", turnir na kojem je najuspešniji sa 10 titula. Takođe, ovo je Grend slem na kojem je, uz Vimbldon,