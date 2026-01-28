Đoković u klubu 1.400: Novak proslavio jubilej na Australijan openu, samo su dvojica legendi ispred njega

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Đoković u klubu 1.400: Novak proslavio jubilej na Australijan openu, samo su dvojica legendi ispred njega

Najbolji teniser planete ikada, Novak Đoković, započeo je svoj pohod na polufinale Australijan opena protiv Italijana Lorenca Musetija u sredu ujutru, te je tom prilikom zvanično upisao svoj 1.400. meč na ATP turu! Ovaj neverovatan jubilej svrstava ga na treće mesto večne liste po broju odigranih mečeva u Open eri.

Novak je sada u društvu u kojem su samo još dvelegende: Rodžer Federer, koji drži rekord sa 1.526 mečeva, i Džimi Konors sa 1.428. S obzirom na to kako Novak izgleda na terenu, jasno je da je Konors sledeći kojeg će Srbin "skinuti" sa liste, dok Federerov rekord... Nije moglo biti simboličnije mesto za ovaj jubilej. Australijan open je Novakov "dnevni boravak", turnir na kojem je najuspešniji sa 10 titula. Takođe, ovo je Grend slem na kojem je, uz Vimbldon,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Muzeti predao meč na set do trijumfa - Đoković u polufinalu!

Muzeti predao meč na set do trijumfa - Đoković u polufinalu!

RTV pre 2 sata
Moskovljanke u polufinalu Australijan opena!

Moskovljanke u polufinalu Australijan opena!

Sputnik pre 3 sata
Ribakina i Pegula u polufinalu Australijan opena

Ribakina i Pegula u polufinalu Australijan opena

Radio sto plus pre 4 sati
Bravo! Srpkinja napravila senzaciju u Melburnu! Krunić se plasirala u polufinale Australijan opena - sa Danilinom je izbacila…

Bravo! Srpkinja napravila senzaciju u Melburnu! Krunić se plasirala u polufinale Australijan opena - sa Danilinom je izbacila glavne favorite!

Kurir pre 4 sati
Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Mondo pre 4 sati
Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Večernje novosti pre 4 sati
AO: Krunić i Danilina izbacile prve nosioce!

AO: Krunić i Danilina izbacile prve nosioce!

Sport klub pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićVimbldonRodžer FedererATPGrend slemDžimi KonorsAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Kamere, „treći čovek“, Janik: Šta je sve Novak rekao novinarima

Kamere, „treći čovek“, Janik: Šta je sve Novak rekao novinarima

Sport klub pre 3 minuta
Đoković uzvratio novinaru: Znači ja sam uvek taj koji juri?

Đoković uzvratio novinaru: Znači ja sam uvek taj koji juri?

Sport klub pre 3 minuta
Majk Džejms kaže da je GOAT Evrolige

Majk Džejms kaže da je GOAT Evrolige

Sport klub pre 2 minuta
Mario Jurčević možda završio sezonu, posao sa Rusima otpada

Mario Jurčević možda završio sezonu, posao sa Rusima otpada

Sport klub pre 2 minuta
"To je nepoštovanje, kako baš taj deo zaboraviš?": Novak se svađao sa novinarom, nije mogao da veruje šta čuje

"To je nepoštovanje, kako baš taj deo zaboraviš?": Novak se svađao sa novinarom, nije mogao da veruje šta čuje

Mondo pre 2 minuta