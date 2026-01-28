Prosečna neto zarada u Zrenjaninu 102.561 dinar

Prosečna neto zarada u Srednjobanatskom okrugu u novembru 2025. godine bila je 99.497 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Prema podacima RZS, prosečna neto zarada u Zrenjaninu u novembru je iznosila 102.561 dinar. Sledeća je opština Sečanj gde je prosek zarada, bez obračunatih poreza i doprinosa, bio 93.354 dinara. Žitištani su u proseku zarađivali 92.496 dinara, a radnici u opštini Nova Crnja 91.322 dinara. I dalje najnižu prosečnu zaradu u Srednjobanatskom okrugu ima opština Novi Bečej, gde je u novembru prošle godine ona iznosila 89.169 dinara. Inače, prosečna zarada bez poreza i