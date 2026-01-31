Hrvat "ukrao" bodove Bajernu

Fudbaleri HSV-a i Bajerna odigrali su uzbudljiv meč rezultatom 2:2 u 20. kolu Bundeslige.

Junak domaćeg tima bio je Hrvat Luka Vušković, koji je u 53. minutu postavio konačan rezultat i praktično "ukrao" bodove lideru iz Bavarske. Hamburg je poveo u 34. minutu golom Fabija Vijere iz penala, ali Bajern nije dugo čekao – Hari Kejn je osam minuta kasnije doneo izjednačenje. Minhenski gigant je potom u 46. minutu preko Luisa Dijaza stigao do prednosti, ali Vušković je svojim pogotkom prekinuo slavlje lidera. Bajern i dalje drži prvo mesto sa 51 bodom, dok