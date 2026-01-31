Stravične scene kod Novog Pazara: Dva BMW-a potpuno smrskana, delovi rasuti duž puta čak 200 metara

Mondo pre 25 minuta  |  Tamara Birešić
Stravične scene kod Novog Pazara: Dva BMW-a potpuno smrskana, delovi rasuti duž puta čak 200 metara

Kako se vidi na fotografijama s mjesta događaja i prema informacijama s terena, u sudaru su učestvovali BMW X5 i BMW E46, oba sa novopazarskim registarskim oznakama.

Od siline udara, oba vozila su pretrpela ogromnu materijalnu štetu, a delovi automobila rasuti su duž kolovoza. Posebno zabrinjava činjenica da su vozila nakon sudara ostala na velikom razmaku - procenjuje se i do 200 metara, što, prema rečima očevidaca, ukazuje na veliku brzinu u trenutku nezgode. Oba automobila ostala su bez točkova. U ovom udesu dve osobe, koje su se nalazile u vozilu BMW E46, zadobile su lakše telesne povrede i njima je ukazana lekarska pomoć.
