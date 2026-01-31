Vremenska prognoza Srbije: hladni talas sa snegom, ledeni dani i razvedravanje sredinom nedelje

Naslovi.ai pre 4 sati

Sneg i susnežica tokom vikenda, ledeni dani u ponedeljak, a sredinom nedelje razvedravanje i toplije vreme sa vetrom.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno oblačno vreme sa mestimičnim padavinama slabog do umerenog intenziteta, uglavnom kišom, dok se u Vojvodini, Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije očekuje susnežica, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Vetar je slab i promenljiv, krajem dana jača i skreće na istočni i jugoistočni pravac na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Danas RTS N1 Info

Temperatura se kreće od 0 do 4 stepena ujutru, a najviša dnevna od 3 do 9 stepeni, sa hladnim talasom koji će trajati do utorka. U planinskim predelima očekuje se sneg, dok će u nižim krajevima padavine uglavnom biti u vidu kiše ili susnežice. U Beogradu je oblačno, uglavnom suvo vreme sa mogućom rosuljom. Blic Glas juga RTK

Najave za početak februara ukazuju na izrazito promenljive vremenske uslove sa snegom, ledenim danima i jakom košavom, a zatim i naglim porastom temperature. Prva dva dana februara biće vetrovito i prosečno toplo za ovo doba godine sa kišom koja će tokom noći i jutra preći u susnežicu ili sneg. Duvaće umeren do jak, a u Južnom Banatu i olujni istočni, jugoistočni vetar. Dnevnik RTV

Meteorolog-amater Marko Čubrilo najavljuje da će početkom februara u brdsko-planinskim predelima padati sneg, a od sredine nedelje očekuje se otopljenje koje će trajati do 12. februara. Slab ciklon u nedelju može doneti jače padavine u južnim i središnjim planinskim delovima regiona. Mondo

Drugog dana vikenda susnežica i sneg očekuju se u većem delu Srbije, uz jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima u košavskom području. Maksimalne temperature biće od 0 do 4°C, u Beogradu do 2, a u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do -2. U ponedeljak se očekuju ledeni dani sa maksimalnom temperaturom od -4 do 0, a u Beogradu do -2 stepena. Od srede sledi osetno toplije vreme sa mogućom kišom. Telegraf

Za sutra u Novom Sadu najavljeno je oblačno vreme sa lokalnom pojavom slabe susnežice. Minimalna temperatura biće oko dva, a maksimalna četiri stepena. U ponedeljak ujutru i pre podne očekuje se oblačno i uglavnom suvo vreme, sa delimičnim razvedravanjem i povremenim jakim vetrom posle podne. Utorak donosi malo i umereno oblačno vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom i umerenim do jakim vetrom. NoviSad.com