Mask: Važno je krivično gonjenje onih koji su počinili gnusne zločine sa Epstinom

VAŠINGTON - Američki milijarder Ilon Mask, vlasnik kompanije Tesla i društvene mreže X koji se pominje u dokumentima o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, izjavio je danas da je od objavljivanja dokumenata važnije da budu krivično gonjeni oni koji su činili zločine sa Epstinom.

"Ono što je važno, nije objavljivanje nekog dela Epstinovih dosijea, vec krivično gonjenje onih koji su počinili gnusne zločine sa Epstinom. Kada bude bar jedno hapšenje, neka pravda ce biti zadovoljena. Ako ne, sve je to performans. Ništa osim odvlačenja pažnje", rekao je Mask u objavi na mreži X. Maskov komentar dolazi nakon što se njegovo ime pojavilo u novom paketu objavljenih dokumenata vezanih za Epstina, koji uključuju prepisku mejlovima iz 2013. godine.