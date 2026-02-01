Lion savladao Zvezdinog rivala i pobegao mu na tabeli Lige 1

B92 pre 4 sati
Lion savladao Zvezdinog rivala i pobegao mu na tabeli Lige 1

Fudbaleri Liona su savladali Lil na svom terenu sa 1:0, u okviru 20. kola Lige 1.

Lion je do pobede došao jedinim golom viđenom u prvom poluvremenu meča. Domaći tim je poveo golom Noe Nartija u 37. minutu meča, a asistent je bio Ruben Klajvert. Lion je održao vođstvo do samog kraja i upisao pobedu, sa kojom je pobegao Lilu na tabeli Lige 1. Sa 39 bodova, Lion se nalazi na četvrtoj poziciji francuskog šampionata, dok je Lil na petom mestu sa 32. U nastavku takmičenja Lion gostuje Nantu, dok Lil igra protiv Meca takođe u gostima. Lil dočekuje
