Finale Australijan opena: Đoković - Alkaraz 1:0 u setovima

Izvanredna igra srpskog tenisera Novaka Đokovića u prvom setu finala protiv Alkaraza. Šoanac uzvratio istom merom u drugom setu.

BBC News pre 15 minuta
novak djokovic, novak đoković, đoković se istegao da udari lopticu
REUTERS/Tingshu Wang

Novak Đoković igra za 25. grend slem titulu u karijeri, što bi bio apsolutni rekord u istoriji tenisa.

Srpski teniser igra za novu stranicu istorije, a ispisao je već roman.

U finalu Australijan opena, Đoković je poveo protiv Španca Karlosa Alkaraza 1:0 u setovima posle impresivnog uvodnog seta 6-2.

Đoković je rano uzeo servis protivniku, potpuno je kontrolisao igru, bio je samouveren, a potom je u finišu napravio i drugi brejk za vođstvo 1:0 u setovima.

Ali već u drugom setu, sasvim drugačija slika na terenu.

Alkaraz je bio taj koji je rano uzeo servis Đokoviću, potom još jedan, za potpuni revanš 6-2 u gemovima.

navijač novaka đokovića u melburnu, Đokovićev navijač u Melburnu drži zanimljiv transparent: Fotografija Novaka kao plakat za film i poruka: 'Bekstvo od Alkaraza'
REUTERS/Tingshu Wang
Đokovićev navijač u Melburnu drži zanimljiv transparent: Fotografija Novaka kao plakat za film i poruka: 'Bekstvo od Alkaraza'
novak djokovic, novak đoković
REUTERS/Jaimi Joy
đoković i alkaraz
REUTERS/Edgar Su
karlos alkaraz
REUTERS/Edgar Su
Alkaraz se raduje poenu u drugom setu
novak djokovic, novak đoković
REUTERS/Hollie Adams
nadal gleda finale đoković alkaraz na australijan openu
JOEL CARRETT/EPA/Shutterstock
Legendarni šoanski teniser Rafael Nadal u publici na meču Đoković - Alkaraz
alkaraz
REUTERS/Tingshu Wang
djokovic, novak djokovic, navijači novaka đokovića
REUTERS/Edgar Su

(BBC News, 02.01.2026)

