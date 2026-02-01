Finale Australijan opena: Đoković - Alkaraz 1:0 u setovima
Izvanredna igra srpskog tenisera Novaka Đokovića u prvom setu finala protiv Alkaraza. Šoanac uzvratio istom merom u drugom setu.
Novak Đoković igra za 25. grend slem titulu u karijeri, što bi bio apsolutni rekord u istoriji tenisa.
Srpski teniser igra za novu stranicu istorije, a ispisao je već roman.
U finalu Australijan opena, Đoković je poveo protiv Španca Karlosa Alkaraza 1:0 u setovima posle impresivnog uvodnog seta 6-2.
Đoković je rano uzeo servis protivniku, potpuno je kontrolisao igru, bio je samouveren, a potom je u finišu napravio i drugi brejk za vođstvo 1:0 u setovima.
Ali već u drugom setu, sasvim drugačija slika na terenu.
Alkaraz je bio taj koji je rano uzeo servis Đokoviću, potom još jedan, za potpuni revanš 6-2 u gemovima.
(BBC News, 02.01.2026)