Finale Australijan opena: Đoković - Alkaraz 1:0 u setovima

BBC News pre 15 minuta

REUTERS/Tingshu Wang

Novak Đoković igra za 25. grend slem titulu u karijeri, što bi bio apsolutni rekord u istoriji tenisa.

Srpski teniser igra za novu stranicu istorije, a ispisao je već roman.

U finalu Australijan opena, Đoković je poveo protiv Španca Karlosa Alkaraza 1:0 u setovima posle impresivnog uvodnog seta 6-2.

Đoković je rano uzeo servis protivniku, potpuno je kontrolisao igru, bio je samouveren, a potom je u finišu napravio i drugi brejk za vođstvo 1:0 u setovima.

Ali već u drugom setu, sasvim drugačija slika na terenu.

Alkaraz je bio taj koji je rano uzeo servis Đokoviću, potom još jedan, za potpuni revanš 6-2 u gemovima.

REUTERS/Tingshu Wang Đokovićev navijač u Melburnu drži zanimljiv transparent: Fotografija Novaka kao plakat za film i poruka: 'Bekstvo od Alkaraza'

REUTERS/Jaimi Joy

REUTERS/Edgar Su

REUTERS/Edgar Su Alkaraz se raduje poenu u drugom setu

REUTERS/Hollie Adams

JOEL CARRETT/EPA/Shutterstock Legendarni šoanski teniser Rafael Nadal u publici na meču Đoković - Alkaraz

REUTERS/Tingshu Wang

REUTERS/Edgar Su

(BBC News, 02.01.2026)