Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do jutros u 7.30 časova podneto 1.435.318 prijava za upis bespravnih objekata na osnovu zakona "Svoj na svome" i istakla da je broj prijava sve veći kako se približava istek roka za prijavu, a to je 5. februar.

Ministarka je za RTS rekla da će za građane koji do tada nisu podneli prijavu za upis iz opravdanih razloga aplikacija ostati otvorena do 24. oktobra. Sofronijević je navela da prijavljivanje ide na način kako je država to i planirala i da ćemo u toku dana ili sutra imati verovatno oko milion i po prijava, bez objekata koji su u javnoj svojini jedinica lokalnih samouprava, autonomnih pokrajina i Republike Srbije, odnosno preduzeća čiji je osnivač opština, autonomna