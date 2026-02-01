Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Insajder pre 10 sati
Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do jutros u 7.30 časova podneto 1.435.318 prijava za upis bespravnih objekata na osnovu zakona "Svoj na svome" i istakla da je broj prijava sve veći kako se približava istek roka za prijavu, a to je 5. februar.

Ministarka je za RTS rekla da će za građane koji do tada nisu podneli prijavu za upis iz opravdanih razloga aplikacija ostati otvorena do 24. oktobra. Sofronijević je navela da prijavljivanje ide na način kako je država to i planirala i da ćemo u toku dana ili sutra imati verovatno oko milion i po prijava, bez objekata koji su u javnoj svojini jedinica lokalnih samouprava, autonomnih pokrajina i Republike Srbije, odnosno preduzeća čiji je osnivač opština, autonomna
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Više od 1.400.000 prijava za upis svojine objekata u okviru programa „Svoj na svome“

Više od 1.400.000 prijava za upis svojine objekata u okviru programa „Svoj na svome“

RTK pre 3 sata
U Batočini mnogi rešili da, pod sloganom „Svoj na svome“, konačno upišu stanove, kuće

U Batočini mnogi rešili da, pod sloganom „Svoj na svome“, konačno upišu stanove, kuće

RTK pre 5 sati
Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti, kaže ministarka

Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti, kaže ministarka

Nova ekonomija pre 10 sati
Ministarka građevinarstva: Za legalizaciju objekata prijavilo se više od 1,4 miliona građana, produženja roka neće biti

Ministarka građevinarstva: Za legalizaciju objekata prijavilo se više od 1,4 miliona građana, produženja roka neće biti

Newsmax Balkans pre 9 sati
Sofronijević: Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti

Sofronijević: Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti

Nedeljnik pre 9 sati
Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

RTV Novi Pazar pre 10 sati
Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Vreme pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

OPEK+ zadržava istu proizvodnju nafte u martu uprkos zabrinutosti oko Irana

OPEK+ zadržava istu proizvodnju nafte u martu uprkos zabrinutosti oko Irana

Danas pre 1 sat
Jedna zemlja regiona među 26 destinacija koje treba obići u 2026.

Jedna zemlja regiona među 26 destinacija koje treba obići u 2026.

Biznis u regionu pre 8 minuta
Studenti FDU u Beogradu protiv izgradnje zgrade MUP-a u susedstvu

Studenti FDU u Beogradu protiv izgradnje zgrade MUP-a u susedstvu

N1 Info pre 1 sat
Glamočić: Promena agrarne politike - ko više ulaže više će dobiti, tražiće se pravdanje računima za podsticaje

Glamočić: Promena agrarne politike - ko više ulaže više će dobiti, tražiće se pravdanje računima za podsticaje

Radio 021 pre 49 minuta
Cijene u hrvatskim hotelima i restoranima: Kako stojimo u usporedbi s europskom konkurencijom?

Cijene u hrvatskim hotelima i restoranima: Kako stojimo u usporedbi s europskom konkurencijom?

SEEbiz pre 1 sat