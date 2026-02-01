Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Vreme pre 21 minuta
Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Neće biti produžetka roka za prijavu za legalizaciju obekata, ali će svi koji imaju opravdane razloge za prijavu po isteku roka to moći da učine do 24. oktobra

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do 1. februara do 7.30 sati u okviru programa „Svoj na svome“ stiglo 1.435.318 prijava za upis svojine objekata. Istakla je da neće biti produžetka roka za prijavu, ali da će svi koji imaju opravdane razloge za prijavu po isteku roka to moći da učine do 24. oktobra. „Ono što raduje, to je da prijavljivanje ide na način kako je država to negde i planirala. Dakle, kada
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Insajder pre 21 minuta
Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti, kaže ministarka

Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti, kaže ministarka

Nova ekonomija pre 16 minuta
Ministarka građevinsrstva: Za legalizaciju objekata prijavilo se više od 1,4 miliona građana, produženja roka neće biti

Ministarka građevinsrstva: Za legalizaciju objekata prijavilo se više od 1,4 miliona građana, produženja roka neće biti

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

RTV Novi Pazar pre 21 minuta
Sofronijević: „Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti“

Sofronijević: „Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti“

Serbian News Media pre 26 minuta
Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

Radio 021 pre 56 minuta
Sofronijević: Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti

Sofronijević: Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacijaAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Sofronijević: Broj prijava za upis bespravnih objekata raste, produžetka roka neće biti

Insajder pre 21 minuta
Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti, kaže ministarka

Stiglo skoro milion i po prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti, kaže ministarka

Nova ekonomija pre 16 minuta
Ministarka građevinsrstva: Za legalizaciju objekata prijavilo se više od 1,4 miliona građana, produženja roka neće biti

Ministarka građevinsrstva: Za legalizaciju objekata prijavilo se više od 1,4 miliona građana, produženja roka neće biti

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Vreme pre 21 minuta
Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

Do sada stiglo 1,4 miliona prijava za upis nelegalnih objekata, rok neće biti produžen

RTV Novi Pazar pre 21 minuta