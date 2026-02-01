Više od 1,4 miliona prijava za legalizaciju objekata

Neće biti produžetka roka za prijavu za legalizaciju obekata, ali će svi koji imaju opravdane razloge za prijavu po isteku roka to moći da učine do 24. oktobra

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do 1. februara do 7.30 sati u okviru programa „Svoj na svome“ stiglo 1.435.318 prijava za upis svojine objekata. Istakla je da neće biti produžetka roka za prijavu, ali da će svi koji imaju opravdane razloge za prijavu po isteku roka to moći da učine do 24. oktobra. „Ono što raduje, to je da prijavljivanje ide na način kako je država to negde i planirala. Dakle, kada