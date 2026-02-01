Rukometaši Danske prvaci Evrope

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Rukometaši Danske prvaci Evrope

Rukometaši Danske osvojili su večeras zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u finalu u domaćem Herningu pobedili Nemačku sa 34:27 (18:16).

Dansku je do treće titule prvaka Evrope vodio Simon Pitlik sa osam golova, dok su po sedam golova postigli Johan Hansen i Matijas Gidsel. U selekciji Nemačke po pet golova su postigli Johanes Gola, Juri Knor i Marko Grgić. Ovo je Danskoj prva titula prvaka Evrope nakon 2012. godine, kada je u finalu u Beogradu pobedila selekciju Srbije. Ranije danas bronzanu medalju osvojila je selekcija Hrvatske, koja je sa 34:33 pobedila Island. Srbija je takmičenje na Evropskom
Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoHrvatskaNemačkaDanska

