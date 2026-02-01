Predsednik Ustavnog suda Srbije predlaže razrešenje sudija koje se javno deklarišu kao protivnici vlasti

Slobodna Evropa pre 7 sati
Predsednik Ustavnog suda Srbije predlaže razrešenje sudija koje se javno deklarišu kao protivnici vlasti

Novoizabrani predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov izjavio je da je razrešenje sankcija za "sudije koje su prekršile zabranu političkog delovanja i koje se javno deklarišu kao protivnici aktuelne vlasti". "U pitanju je sukob interesa koji mora i može biti sankcionisan gubitkom sudijske funkcije.

Problem je samo u tome 'što vrana vrani oči ne vadi'. Principu nekažnjavanja komplementaran je manir javnog nezameranja", rekao je Petrov, u intervju za list "Politika" od 1. februara. On je naveo da "Visoki savet sudstva, sastavljen od 'preamandmanskih' sudija 'postamandmanskih' istaknutih pravnika, nije postao dovoljno kompaktan organ šireg društvenog autoriteta da bi smogao snage da izrekne pojedinačnu sankciju sudiji-političaru". "Ništa se ne bi dobilo ni
Ozon press pre 3 sata
Danas pre 6 sati
Euronews pre 6 sati
N1 Info pre 6 sati
Glas Šumadije pre 8 sati
RTV pre 9 sati
Vreme pre 9 sati
