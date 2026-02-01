Druga runda pregovora između predstavnika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju o rešavanju ukrajinske krize odložena je za nekoliko dana, objavio je „Njujork tajms“.

List navodi da razlog za odlaganje sastanka u Abu Dabiju nije poznat. Međutim, u članku se naglašava da se to dogodilo nakon razgovora specijalnog predstavnika ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktora Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dmitrijeva i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa u subotu u Majamiju. Prethodno je i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski saopštio da će se pregovori