Odložena druga runda pregovora u Abu Dabiju

Sputnik pre 5 sati
Druga runda pregovora između predstavnika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju o rešavanju ukrajinske krize odložena je za nekoliko dana, objavio je „Njujork tajms“.

List navodi da razlog za odlaganje sastanka u Abu Dabiju nije poznat. Međutim, u članku se naglašava da se to dogodilo nakon razgovora specijalnog predstavnika ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktora Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dmitrijeva i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa u subotu u Majamiju. Prethodno je i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski saopštio da će se pregovori
Ključne reči

UkrajinaNjujorkRusijaAbu DabiPregovoriVladimir Zelenskimirovni pregovori

