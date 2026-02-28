Mraz ujutro, "proleće" tokom dana: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar

Mraz ujutro, "proleće" tokom dana: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: D. Balšić Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. I u glavnom gradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo, uz slab i umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Do subote (7. marta) očekuju se sveža jutra, ponegde sa slabim mrazem. U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz
