Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Beta pre 4 sati

Konkursi za upis dece u predškolske ustanove u više od 30 opština i gradova širom Srbije počeli su danas, a prijava se vrši elektronski popunjavanjem formulara putem portala eUprava.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da roditelji mogu da vide celokupan spisak predškolskih ustanova koje su raspisale konkurs u okviru usluge eVrtić na portalu eUprava.

"Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani, moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji", piše u saopštenju.

Dodaje se da roditelji treba da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Trenutno su otvoren konkursi za vrtiće u Kruševcu, Somboru, Surdulici, Nišu, Boru, Svilajncu i drugim mestima.

(Beta, 02.02.2026)

Povezane vesti »

Počinje elektronski upis dece u vrtiće: Otvoren konkurs u 33 opštine, sve o proceduri i rokovima

Počinje elektronski upis dece u vrtiće: Otvoren konkurs u 33 opštine, sve o proceduri i rokovima

Euronews pre 41 minuta
Na Portalu eUprava u ponedeljak počinje elektronsko podnošenje prijava za upis dece u vrtiće

Na Portalu eUprava u ponedeljak počinje elektronsko podnošenje prijava za upis dece u vrtiće

Ekapija pre 2 sata
Dostupna usluga eVrtić

Dostupna usluga eVrtić

RTK pre 2 sata
Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Serbian News Media pre 4 sati
Počelo prijavljivanje za upis dece u vrtiće na Portalu eUprava

Počelo prijavljivanje za upis dece u vrtiće na Portalu eUprava

NIN pre 3 sata
Počinje elektronsko podnošenje prijava za upis dece u vrtić na portalu e-Uprava

Počinje elektronsko podnošenje prijava za upis dece u vrtić na portalu e-Uprava

Newsmax Balkans pre 3 sata
Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Investitor ATP Vojvodina: Vučević jedan od glavnih krivaca za smrt 16 ljudi pod nadstrešnicom

Investitor ATP Vojvodina: Vučević jedan od glavnih krivaca za smrt 16 ljudi pod nadstrešnicom

Danas pre 11 minuta
Nije izabran novi direktor RTS-a: Upravni odbor imenovao Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti

Nije izabran novi direktor RTS-a: Upravni odbor imenovao Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti

Insajder pre 16 minuta
Plenković odbacuje optužbe za kršenje Ustava

Plenković odbacuje optužbe za kršenje Ustava

Beta pre 1 minut
Bujošević ostaje na čelu RTS-a kao v.d., odluka o novom direktoru do 12. marta

Bujošević ostaje na čelu RTS-a kao v.d., odluka o novom direktoru do 12. marta

RTV pre 11 minuta
U Nemačkoj gradski javni prevoz paralisan štrajkom

U Nemačkoj gradski javni prevoz paralisan štrajkom

Serbian News Media pre 6 minuta