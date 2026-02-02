Tramp: Mogao bih veoma lako da rešim problem finansianja UN, ako bi one to od mene zatražile

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi mogao veoma lako da reši problem finansianja Ujedinjenih nacija (UN), ako bi one to od njega zatražile. „Ako bi došli kod Trampa i rekli mu, naterao bih sve države da plate, baš kao što sam naterao članice NATO da plate“, rekao je Tramp Politiku, govoreći o sebi u trećem licu.

Prema njegovim rečima, samo jedan njegov telefonski poziv učinio bi da sve države koje duguju Ujedinjenim nacijama „pošalju čekove u roku od nekoliko minuta“. Predsednik SAD je ocenio i da Ujedinjene nacije imaju „ogroman potencijal“ za rešavanje ratova, što označava promenu u stavu koji je do sada zastupao. „Kada je više ne budem tu da rešavam ratove, UN mogu da nastave. Imaju ogroman potencijal, zaista ogroman“, kazao je Tramp. Promovišući nedavno svoj „Odbor za